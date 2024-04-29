متحدث الحكومة: استقبال ضيوف من دول أخرى يلقي أعباء على الدولة

قال محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أوضح ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، أنّ مصر تستضيف نحو 9 ملايين مهاجر بتكلفة مباشرة تصل لأكثر من 10 مليارات دولار سنويًا.

مصر تستضيف نحو 9 ملايين مهاجر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ استقبال المزيد من الضيوف غير المصريين من عدة دول خلال السنوات القليلة الماضية، يُلقي أعباء على الدولة المصرية.

التكلفة المباشرة لاستقبال هذا العدد 10 مليارات دولار سنويا

ولفت إلى أنّ رئيس الوزراء أوضح أن التكلفة المباشرة لاستقبال هذا العدد تصل لأكثر من 10 مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن هذه القيمة تتحملها الدولة من خلال حصر دقيق لتلك الأعباء حتى يتم التنسيق مع الجهات المانحة الدولية من أجل تقديم الدعم إلى مصر لمواجهة تلك الأعباء.