أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة، في ظل الاستعدادات الكبيرة التي تكثفها جميع المدارس لتجهيز اللجان الامتحانية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة مطروح

وحول جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة مطروح، قال وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم، إن الجدول كالتالي:

- يوم الاثنين 29 - 4 - 2024، مادة اللغة الانجليزية من الساعة 9:00 حتى الساعة 11:00.

- يوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 اللغة الفرنسية الأولى من الساعة 9:00 حتى الساعة 10:30.

- - يوم السبت 18/5/2024 اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9:00 حتى الساعة 11:00.

- يوم الأحد 19/5/2024 الهندسة من الساعة 9:00 حتى 11:00 والتربية الفنية من الساعة 11:30 حتى 1:30.

- الاثنين 20/5/2024 الجبر والإحصاء من الساعة 9:00 حتى 11:00 والتربية الدينية من الساعة 11:30 حتى الواحدة.

- يوم الثلاثاء العلوم من الساعة 9:00 حتى 11:00.

- يوم الأربعاء 22/5/2024 الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، واللغة الانجليزية.

- يوم الخميس 23 مايو 2024 الدراسات الاجتماعية من الساعة 9:00 حتى 11:00.

مراجعة لجان الامتحانات

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة مطروح جرى توزيعه على جميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، ونشره علي الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمطروح، وجاري مراجعة اللجان من خلال لجنة من مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مديري الإدارات لتكون جاهزة علي اكمل وجه قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.