تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 وفقاً للمواعيد المحددة في جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني محافظة الجيزة 18 مايو 2024 .

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، علي عدم اصطحاب التليفون المحمول لعدم التعرض للمساءلة القانونية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطلاب المخالفين، مشددا علي اتخاذِ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، مشدداً علي الاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني محافظة الجيزة

- يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 امتحان اللغة العربية والخط.

- يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024 امتحان الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الاثنين الموافق 20 مايو2024 امتحان الهندسة.

- يُعقد يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024، امتحان اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

- يُعقد يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024، امتحان العلوم والتربية الفنية.

- يُعقد يوم الخميس مايو 2024، امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية الخاصة بمدرسة السعيدية الرياضية.