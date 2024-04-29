خبير عسكري: نخشى دخول إسرائيل «المنطقة المحروقة» جنوب لبنان

أكد ناجي ملاعب، خبير عسكري، أن تصريحات الخبراء العسكريين الإسرائيليين ومنهم وزير الدفاع، أن إعادة المستوطنيين لشمال إسرائيل، يجب أن يكون قريب وقبل حلول المدارس، مشددًا على أنه حتى تأمن إسرائيل إعادتهم لمناطق الشمال، يجب أن يكون هناك منطقة محروقة وعازلة.

إسرائيل تحيط المنطقة العازلة بحزام ناري

أشار «ملاعب»، خلال مداخلة عبر برنامج «مباشر بيروت»، المُذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن المنطقة المحروقة والعازلة التي أنشأتها إسرائيل حتى اليوم، تحيطها بحزام ناري، وبقنابل اختراقية، وكل ما تملك من قوى عدوانية في هذا الاتجاه.

وأوضح أنه حتى اليوم، يبدو أنها كلما زادت قذائف إسرائيل، كلما بقي حزب الله في المكان، ويرسل صواريخه وقذائفه باتجاه الجليل، ولم تستطع إسرائيل تحقيق هدفها، بأن تصبح منطقة محروقة.

وشدد على أنه يخشى أن يكون التخطيط المقبل لإسرائيل هو دخول هذه المنطقة وتنظيفها، حتى تتأكد أنه لا حياة في هذه المنطقة بدون أي أنفاق أو وجود عسكري من حزب الله، وهو ما يحتمل الحدوث خلال يومين، موضحًا أن حزب الله يفعل من عدوانه وفق للتفعيل الإسرائيلي، وما يحدث في قطاع غزة.