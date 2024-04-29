«التنمية والتحرير»: المقاومة اللبنانية أجبرت المستوطنين على خلق منطقة عازلة

أكد أشرف بيضون، نائب كتلة التنمية والتحرير النيابية، أنّ هناك مساعي ومبادرات فرنسية، بخصوص تخفيف التصعيد في الجنوب اللبناني على الحدود مع فلسطين المحتلة.

العدو الصهيوني يتعمد خرق القرارات

أضاف خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية دانيا الحسيني، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه من قبل أحداث 7 أكتوبر، كان العدو الصهيوني يوميًا، يتعمد خرق القرارات وضرب الفروقات الحدودية البرية والبحرية والجوية، وبشكل موثق توثيقا وفقًا للقوانين الدولية.

دفاع المُقاومة اللبنانية عن أرض لبنان

أوضح أنّ كل المناشدات الدولية لمنع إسرائيل من خرق قرار 1701 لم تأت بثمارها، وذلك منذ عام 2016 إلى ما قبل 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أنّ ما حدث اليوم، في دفاع المُقاومة اللبنانية عن أرض لبنان، كان عظيما، حيث أجبرت المستوطنين القاطنين في شمال فلسطين، على خلق منطقة استيطانية عازلة في شمال فلسطين، مؤكدًا: «نحن مع وقف التصعيد، ويجب أن تراعي كل المُبادرات مصلحة لبنان».

وتابع: «نحن اليوم ككتلة تنمية وتحرير، نناشد أن يكون التوافق والحوار هو أولى الأولويات التي يجب أن تكون لدى القوى السياسية، في نطاق الوضع الحرج الذي تعاني منه لبنان هذه الفترة».