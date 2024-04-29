تحذير للأمهات من لعبة إلكترونية تدمر حياة الأطفال.. «آفة في مجتمعنا»

لا تخلو البيوت من الهواتف التي اعتاد الأطفال على استخدامها لساعات طويلة، لدرجة أن بعضهم قد يقعون فريسة التطبيقات المضرة، أو الانزلاق في فخ المراهنات والقمار عبر الألعاب الإلكترونية، التي تجذبهم خلال التصفح ومن ثمّ تحول حياتهم إلى مأساة قاسية.

وردًا على ذلك، قدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لحظر ألعاب القمار الإلكترونية في مصر.

ألعاب القمار الإلكتروني خطر في كل بيت

وفي الساعات الأخيرة، قالت الدكتورة حنان يشار، في اقتراحها لـ«الوزراء» بحظر الألعاب الألكترونية، إن هناك آفة خطيرة في مجتمعنا وهي ألعاب القمار الإلكترونية المنتشرة على شبكات الإنترنت، وسط غياب تام للأسرة والوالدين، ابتلى بها مجتمع الشباب.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» يكشف خبير تكنولوجيا المعلومات، المهندس أحمد طارق أسباب انتشار هذه الألعاب وخطورتها.

وعلق «طارق»، في تصريحات لـ«الوطن» على سبب انتشار هذه الألعاب قائلًا:«ألعاب القمار أو المراهنات الإلكترونية منتشرة بسبب اليوتيوبر والناس اللي بيروجوا للمراهنات، بيستفيدوا من رابط الإحالة اللي الطفل بيسجل من خلالة الطرف التاني بيكسب بوينت يحولها لفلوس، بيكون مشترك مع اللعبة».

خطورة ألعاب القمار الإلكتروني

وأضاف«طارق» محذرًا الأهل من الألعاب الإلكترونية:«خطورة الألعاب دي أنها تضع الشخص في خسارة كبيرة متكررة، وبتكون عبارة عن ألعاب نصب وفي منها بينتهك خصوصية الناس، كتير منها غير شرعي زي لعبة الطيارة اللي بتيجي عند نقطة معينة تنفجر يا يخسر كل فلوسة يا تضاعف فلوسه والخسارة أكبر من المكسب في كل الحالات».