القبض على 6 متهمين بترويج الألعاب النارية في 4 محافظات

نجحت الأجهزة الأمنية في تحقيق العديد النتائج الإيجابية خلال الساعات الماضية، من بينها ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الفرافرة بالوادى الجديد، وبحوزته أكثر من 13 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة طيبة بالأقصر، وبحوزته 2006 قطع ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام و3 طبنجات صوت وعدد من الطلقات.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية 4 أشخاص بمحافظة الجيزة، وبحوزتهم نحو 10 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.