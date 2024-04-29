«القاهرة الإخبارية»: مرونة الاقتصاد المصري تجعله قادرا على مواجهة الأزمات

عرض برنامج «من مصر»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي عمرو خليل، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «كيف تزدهر مصر اقتصاديًا وسط عالم يموج بالحروب وإقليم مضطرب؟»، حرب ودمار في غزة وتوتر يتصاعد في المنطقة، وتزداد الصراعات والنزاعات وتتسعُ في العالم.

معدلات الاستثمار المباشر

حروب وأزمات تسببت في حالة من الإرباك لدى جميع دول العالم، فارتفعت معدلات التضخم بمستويات غير قياسية وتراجعت معدلات الاستثمار المباشر، أما حركةُ التجارةِ وسلاسلِ الإمدادِ والتوريدِ العالميةِ فشهدت اضطرابا كبيرا ما أدى إلى ارتفاعِ أسعارِ السلعِ والمنتجات.

تداعيات سلبية ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري مثل جميع الدول، إلا أن الاقتصاد المصري يتمتعُ بالمرونة الكافية التي تجعله قادرا على مواجهة تلك الأزمات واحتواء المخاطر الناجمة عنها.

وعملت القاهرةُ بجدية وبخطوات ثابتة على الإصلاح الاقتصادي وإزالة كل معوقات الاستثمار وتعظيمِ القدراتِ الإنتاجيةِ والتصديرية، وبفضلِ هذه الجهودِ جاءت صفقة مشروع رأس الحكمة لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية في البلاد.

مشروع رأس الحكمة

المشروع الذي يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في مصر، جاء تتويجا لشراكة استثمارية تاريخية بين مصر والإمارات باستثمارات تقدر بنحوِ مئة وخمسين مليار دولار تتضمن خمسة وثلاثين مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا.

ويعمل المشروع على إنشاء مدينة على الساحل الشمالي الغربي تنافسُ مثيلاتِها على المستوى العالمي، وإقامة مجتمع حضريٍ جديدٍ ومستدام يتناغمُ مع طبيعة وخصائصِ المنطقة مع توفير كل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية واللوجستية.

رأس الحكمة التي من المتوقع أن تجذب ثمانية ملايين سائح إضافي لمصر كانت أيضا سببا مباشرا في تسهيلِ العديدِ من الاتفاقياتِ الأخرى مع صندوقِ النقدِ الدولي والاتحادِ الأوروبي والبنكِ الدولي، ما ساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على النموِ ومواجهة.