«نيويورك تايمز»: بايدن متفائل بشأن الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة مؤقتا

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته يريان أن هناك فرصة لإبرام اتفاق من أجل وقف الحرب على قطاع غزة مؤقتًا، وربما ينهيها إلى الأبد، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضافت ن«يويورك تايمز»: «وزير الخارجية أنتوني بلينكن يروج لعرض إسرائيلي جديد، يؤكد استعداد تل أبيب للقبول بإطلاق سراح 33 محتجزًا بدلا من 40 كمرحلة أولى».

ولفتت الصحيفة إلى أنّ الهجوم الذي تهدد به إسرائيل على مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، سيوقع ضحايا من المدنيين، وقد يحبط أي فرص قريبة لتحقيق السلام.