جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في غزة.. وارتفاع حصيلة قتلاه إلى 608

صرحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بأنّ الفصائل الفلسطينية استطاعت قتل 2 من جنودها خلال معركة وسط قطاع غزة، في ظل تصاعد التوترات منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

عدد قتلى جيش الاحتلال 608 ضباط وجنود

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن الجنديين الذين قتلوا هما عيدو أفيف ويبلغ من العمر 28 عامًا، والآخر كالكيدان مهاري ويبلغ من العمر 37 عامًا، ولكن لم يوضح الاحتلال الزمان الذي لقيا فيه حتفهما.

وبهذا، يصل عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 608 ضباط وجنود.

الاحتلال يزعم تدمير البنية التحتية لقطاع غزة

وفي وقت لاحق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه ينوي جاهدًا أن يدمر ويعطل البنية التحتية في قطاع غزة، وأن قواته فتشت ودمرت نفقين هجوميين في منطقة بين حانون.

واندلعت عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي، بعدما شنت حركة حماس هجومًا على الاحتلال الإسرائيلي، أسفر عن مقلت 1170 شخصًا، وفقًا لتقديرات وكالة «فرانس برس» استنادًا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وأثناء هجوم حماس، احتجزت أكثر من 250 شخصًا، وما زال 128 في قبضتهم محتجزين في غزة، ولكن هناك من قتل جراء الغارات الجوية التي أطلقها الاحتلال الإٍسرائيلي على غزة.