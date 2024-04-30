«تعاونيات الإسكان» تطرح أول جراج متعدد الطوابق في بورسعيد بالمزاد العلني

قال اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إنّ الهيئة بصدد الإعلان عن طرح قطع أراضٍ خدمية في أماكن مميزة للبيع بالمزاد العلني، في مناطق «لؤلؤة القاهرة الجديدة - لؤلؤة 6 أكتوبر- لؤلؤة بدر - لؤلؤة العاشر من رمضان - لؤلؤة بني سويف الجديدة - لؤلؤة برج العرب بالإسكندرية - لؤلؤة المنيا الجديدة»، موضحا أنّ الطرح يتضمن أراضي مستشفيات ومبانٍ إدارية وتجارية ومول تجاري، بمساحات تصل إلى 13789.3 م2.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح عدد من المحلات التجارية والجراجات والوحدات السكنية والإدارية بعدد من مشروعات الهيئة المختلفة، للبيع بالمزاد العلني خلال الفترة القادمة.

وأكد البارودي أنّ «لؤلؤة بورسعيد» على رأس المشروعات المختلفة التي ستطرحها الهيئة، حيث يعد صرحًا سكنيًا وتجاريًا كبيرًا ومتكاملًا، ينبثق من خلاله مشروعات تعاونية واستثمارية، موضحا أنّه جرى دعم الوحدات السكنية التعاونية من عائد بيع الوحدات الاستثمارية بالمشروع بهدف تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.

وأوضح أنّ المشروع يتضمن لؤلؤة بورسعيد، وطرح أول مركز تجاري معلق في مصر، يحتوي على العديد من المطاعم والكافيهات ودور السينما ومنطقة ترفيهية للأطفال، وكثير من الأنشطة الترفيهية التي تعيد الحركة التجارية لمحافظة بورسعيد باعتبارها علامة من أبرز علامات عالم التبادل التجاري في مصر، وذلك على غرار طرح 16 وحدة إدارية في المباني الإدارية المجاورة للمول، إضافة إلى مبنى جراج سيارات متعدد الطوابق لأول مرة في بورسعيد، علاوة على 15 محلًا تجاريًا متميزا في موقعي ناصر والعلاج الطبيعي، إضافة إلى 9 وحدات سكنية استثمارية.

وتأتي الخطوة في إطار جهود الهيئة لتعزيز النشاط التجاري والاستثماري في مشروعاتها، وتوفير فرص للمستثمرين والمواطنين للحصول على وحدات سكنية وتجارية وإدارية في مواقع متميزة، حيث تهدف الوحدات المعروضة إلى تلبية احتياجات الجمهور وتوفير بيئة مثالية للسكن والأعمال التجارية والإدارية.