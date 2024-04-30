وزير الإسكان: ندعم شركات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها بالسوق المصرية

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تواجد مسئولي الوزارة للمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات والمعارض المعنية بتصنيع مكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات التحلية التي تقام في مصر بغرض نقل المعرفة وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال متابعة الجزار لعدد من المعارض المتخصصة في تصنيع مكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكّداً دعم الوزارة لشركات القطاع الخاص في نطاق احتياجات تنفيذ مشروعاتها وكذا للتواجد في السوق المصرية.

الاستثمار في العنصر البشري

وأكد سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنَّ الوزارة تعمل جاهدة على الاستثمار في العنصر البشري والكوادر الشبابية، مبينا أنه يتم رفع قدرات العاملين لدى مقدمي الخدمات، إذ يتم تنفيذ برامج لتطوير شركات مياه الشرب والصرف الصحي وأجهزة المدن الجديدة، بما في ذلك رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بجانب إنشاء محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي، مع تحسين كفاءة المحطات القائمة لضمان إعادة استخدام المياه المعالجة بشكل آمن، بالإضافة إلى معالجة مياه المصارف الزراعية حيث يتم تنفيذ مشاريع لمعالجة مياه المصارف الزراعية وإعادة استخدامها في الزراعة.

تعظيم الاستفادة من مصادر المياه

وأوضحت نوران أشرف مستشار وزير الموارد المائية والري لتحلية ومعالجة المياه، الإشارة إلى حجم الجهد الذي تبذله وزارة الموارد المائية والري في تعظيم الاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية، واستعرضت مشروعات التحلية من أجل الزراعة والتي تعمل عليها الوزارة حالياً بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، لزيادة المقنن المائي المخصص للزراعة على أن يتم ذلك باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكّد السفير محمد صفوت نائب مساعد وزير الخارجية أهمية ملف المياه، وحجم الجهود المبذولة من خلال وزارة الخارجية لتشجيع التعاون بين كل الدول الأفريقية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وفتح السوق المصرية على الدول الأفريقية وتشجيع الشركات المصرية على التواجد داخل السوق الأفريقية.