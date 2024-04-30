قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب 5 مجازر في غزة.. 100 فلسطيني بين جريح وشهيد

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية للأخبار (وفا)، أن الحصيلة اليومية لمجازر دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن في حرب غزة اليوم الاثنين، وصلت إلى 5 مجازر و47 شهيدا و61 جريحا.

ارتفاع أعداد الشهداء

فيما يسجل الجانب الفلسطيني منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي يمر عليها أكثر من 205 أيام، أكثر من 34 ألف شهيد فلسطيني أغلبهم من الأطفال والسيدات بجانب 77643 جريحا.

حرب لا تتوقف

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023 عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ردا على الانتهاكات المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني التي سجلت أكثر من 34 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.