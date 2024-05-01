في ذكرى ميلاده.. أسرار في حياة مطرب المونولوج محمود شكوكو

نجار بسيط برع في غناء مختلف الألوان الفنية، وتمتع بحس فكاهي لا خلاف عليه، وبين «عِدة النجارة» كما يقول، يقف محمود شكوكو يدندن في ورشته لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب؛ إلى أن اكتشفه محمد فتحي مدير الإذاعة، من هنا فتحت أبواب الفن على مصراعيها أمام الشاب «الفهلوي»، ليبدأ في الموالد ثم الأفلام ويلمع نجم «شكوكو» المولود في 1 مايو، في سماء الشاشة الصغيرة..

«حبك شمعه وقلبي فانوس وبتلعب بي وحوي يا وحوي.. ياما هواك غرمني فلوس ارحم قلبي.. وحوي يا وحوي إياحة»، لم تكن الأغنية الأولى في حياة محمود شكوكو لكنها الأشهر والتي علقت في أذهان الجمهور، فما هي الأغنية الأولى، وكيف كانت أسرار بداية مطرب المونولوجات، بحسب تصريحات تلفزيونية نادرة له مع الفنان الراحل سمير صبري.

أسرار في حياة محمود شكوكو

يروي الفنان الراحل محمود شكوكو أنه ولد في حارة بسيطة في الدرب الأحمر؛ كانواوالده نجار وله ورشة عريقة، أكتشفه بالصدفة الفنان محمد فتحي مدير الإذاعة: «سمعني في حفلة سيد مصطفى، كان بيعمل ألحان سيد درويش، كونت بشتغل نجار في صعنتي مع أبويا، وجدعنة كنت بروح الأفراح ببلاش، سبت الورشة وادتها لأخويا واشتغلت في الفن».

أول أجر قرشين صاغ

الأجر الأول في حياة محمود شكوكو كان قرشين صاغ: «أخدته لما كنت شغال عند واحدة اسمها فاطمة الكسار في المولد؛ كنت بروح لها الجيزة اركب بـ12 مليم رايح و12 مليم جاي، وتديني قرشين صاغ، بس أنا كنت بكسب من صنعتي كويس أوي، كنت بوصل لـ 20 قرش، كنت شاطر في كل حاجه في النجارة، نجار ناصح زي والدي».

يروي «شكوكو»: «أول ما الناس بدأت تعرفني كان قبل ما اظهر على التلفزيون، مفيش أحياء شعبية مدخلتهاش، لحد ما لبست الجلابية وغينت أول أغنية ورد عليك فل عليك، يا مجنني يا مجنني بسحر عنيك وبدأت بعدها الإذاعة؛ أول مرة قابلت إسماعيل يس جه شافني في فرح، وأول فيلم كان أحب البلدي مع أنور وجدي وتحية كاريوكا».