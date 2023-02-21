سر ظهور محمود شكوكو بـ«الجلبية والعصا».. حكاية بدأت مع الفتونة

أشهر مونولوجست في مصر، كتب تاريخًا كبيرًا ودخل قلوب المصريين خلال فترة تألقه، حين كان فن المونولوج أبرز الفنون المسرحية، فكتب بخفة دمة وأسلوبة الفريد في الإلقاء حكاية فنان لا ينسى، اشتهر بـ«شارلي شابلن» العرب، بسبب تمثيله لبعض المونولوجستات بالجلابية والعصا، وهو ما يشبه شخصية «شابلن»، ليفرض محمود شكوكو، نفسه على الساحة الفنية، وتسجل مسيرته في تاريخها، لتخلد ذكراه مع كل مناسبة، رغم مرور سنوات طويلة على رحيله، في مثل هذا اليوم، 21 من فبراير عام 1985.

وخلال لقاء نادر للفنان والمونولوجست الراحل محمود شكوكو، مع الفنان القدير الراحل سمير صبري، كشف عن أول أغنية كتبت بداية شهرته في مصر، وهي «ورد عليك فل عليك»، وكتبها له أحمد المسيري، يحكي: «مالبستش الجلابية غير لما روحت روض الفرج، لما المسيري كتب لي أغنية ورد عليك فل عليك، وكانت بتقول ورد عليك فل عليك، يا مجنني يا مجنني بسحر عينيك».

«شكوكو» يحقق شهرة واسعة

أذيعت أغنية «ورد عليك فل عليك»، حينها، على الراديو، وحقق من خلالها شكوكو، شهرة واسعة: «بدأ الجمهور يعرفني، والدرجة الأولى منه، لأن لما قولت الأغنية أو المونولوج في الإذاعة، كل الناس سمعته، فعلقت على طول مع الناس شكوكو شكوكو، ودي كانت أول حاجة قولتها في الإذاعة».

المقابلة الأولى بين شكوكو وإسماعيل ياسين

كانت أول مقابلة بين محمود شكوكو وإسماعيل ياسين، في إحدى الأفراح، حين حضر «سمعة» فرح كان يلقي فيه «شكوكو» مونولوج: «أنا بغني قبل إسماعيل ياسين، وكان في مونولوجستات مشهورة في الوقت اللي كنت موجود فيه، بس محدش كان بيقدم اللون البلدي اللي أنا بقدمه».

مونولوج شهير كان سببًا في الظهور بالجلابية والعصا

بدأ محمود شكوكو، في الظهور بالزي الشهير «الجلابية والطربوش والعصا»، حين أطلق مونولوج «الواد يهبني ولا اللي خلقك»، يروي: «كانت شخصية فتوة، فكان لازم أمسك العصاية».