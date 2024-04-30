رئيس غرفة بيلاروسيا التجارية: مستعدون لتوسيع التعاون مع رجال الأعمال بمصر

توجه ميخائيل مياتلنكوف، رئيس غرفة التجارة والصناعة البيلاروسية، بالشكر إلى المشاركين في منتدى الأعمال البيلاروسي- المصري، وحضورهم الافتتاح، متطرقًا لتاريخ التعاون بين الغرف التجارية للدولتين والذي يمتد لأكثر من 25 عامًا.

رئيس غرفة التجارة والصناعة البيلاروسية، خلال كلمته بمنتدى الأعمال البيلاروسي – المصري، والذي نقلته شاشة «إكسترا نيوز»: «نحرص على تبادل اللقاءات خاصة خلال عامي 2017 و2018، وهناك تعاون المباشر بين دوائر الأعمال بالدولتين والغرف التجارية بالدولتين يدعمون هذا التوجه».

وأكد: «مستعدون لتوسيع التعاون بين رجال الأعمال بمصر وبيلا روسيا وهناك العديد من المصانع والمؤسسات ورجال أعمال بيلا روسيا المتواجدين في مصر حاليًا، مثل مصانع الجرارات الزراعية والسيارات ومنتجات مشهورة أخرى يستخدمها المزارعين، خاصة بمجالات الكيماويات والغذاء والصناعات الخفيفة والمعدنية وكذلك مجال صناعة الدواء والسياحة».