رئيس قناة السويس يشهد افتتاح أول مصنع قاطرات بحرية في مصر

افتتح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أول مصنع متخصص لتصنيع القاطرات البحرية، على مساحة 9000 متر مربع بمنطقة الترسانة البحرية، بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ومصطفى الدغيشي رئيس شركة ترسانة البحر الأحمر، وعدد من قيادات هيئة قناة السويس.

10 قاطرات إنتاج مصنع قاطرات مصر

وقال مصطفى الدغيشي رئيس شركة ترسانة البحر الأحمر، في بيان صحفي، إن باكورة الإنتاج كانت ببناء 10 قاطرات بقوة شد 90 طنًا، بتعاون مشترك مع شركات عالمية وترسانات هيئة قناة السويس، ومن المقرر الانتهاء من أول قاطرتين في الربع الأول من العام المقبل 2025 وتسمى عزم 1 وعزم 2.

ولفت إلى أن مشروع تصنيع قاطرات مصر يتيح تشغيل ما يقرب من 10 آلاف من الأيدي العاملة، ووضع مصر في مصاف العالم في الصناعة البحرية، وخدمة أكثر من 3000 قطعة بحرية سياحية تعمل في البحر الأحمر.

رئيس هيئة قناة السويس

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن مصنع «مصر» لبناء القاطرات يأتي في إطار الشراكة مع قناة السويس، حيث نسعى لتعزيز الدور التنموي والمجتمعي للهيئة بتبني مشروعات قومية في مختلف المجالات، وفي كافة ربوع مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين الصناعات البحرية وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.