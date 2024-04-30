تداول 18 ألف طن و616 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة بلغت 9 سفن، مشيرًا إلى تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 616 شاحنة و180 سيارة وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 387 شاحنة و140 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14 ألف طن بضائع، 229 شاحنة و40 سيارة.

تداول 4050 طن بضائع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارتين الرياض والحرية 1، وغادرت العبارة الرياض، كما تم تداول 4050 طن بضائع و440 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لاربع سفن وهي كوين نفرتيتى، سينا، بريدج وآور.

كما شهد ميناء بورتوفيق أمس مغادرة السفينة «JASMINE» على متنها 10 آلاف طن دقيق تصدير إلى اليمن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر نحو 1400 راكبا بموانيها.