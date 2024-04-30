«التنمية المحلية»: 77 ألف مستفيد من الخدمات الإلكترونية للمحليات

كشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية عبر البوابات المخصصة للخدمات 77411 على مستوى الجمهورية، كما تم تطوير مجمعات الخدمات الحكومية ضمن مبادرة حياة كريمة بإجمالي 332 مجمعا.

تنمية التكتلات الزراعية

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه تم تطبيق منهجيات دولية لتنمية التكتلات الزراعية بناء على سلاسل القيمة من مرحلة الإنتاج وحتى مرحلة التسويق، وربطها بالمناطق الصناعية المرفقة عبر تنمية المناطق الصناعية ورفع كفاءة البنية التحتية وتقديم خدمات تنمية الأعمال ودعم وتشجيع التكتلات الاقتصادية وربطها بالمناطق الصناعية من خلال دعم مشروعات التصنيع الزراعى الناجحة وربطها بمشروعات التصنيع الزراعي بالمناطق الصناعية ورفع القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية.

التنمية الاقتصادية

وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم تقديم مفهوم التكتلات الاقتصادية ووضع أول دليل متكامل لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية يتضمن البناء على الدروس المستفادة من التطبيق التجريبي في الـ12 تكتلا، وضمانا لاستدامة سياسة تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية كأحد أهم سياسات التنمية الاقتصادية المحلية، تم إضافة برنامج خاص بالتنمية الاقتصادية المحلية ضمن برامج التنمية المحلية، والتي تضمن وجود استثمارات محلية لهذا الغرض.

كما تم العمل مؤسسيا على تطوير وحدات متخصصة للتنمية الاقتصادية المحلية على المستويين المركزي والمحلي، لمباشرة العمل على المنهجية السابقة.