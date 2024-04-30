«التنمية المحلية»: فتح باب التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء المقبل

تبدأ الجهات المختصة بالمدن والأحياء تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو بعد انتهاء الإجازات الرسمية، وعلى المواطنين الراغبين في التقديم للتصالح وتقنين الوضع تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة والالتزام بما جاء في المادة 5 من قانون التصالح.

طلبات التصالح

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّه على المواطنين تقديم طلبات التصالح مرفق معها المستندات المطلوبة بشأن مخالفة البناء، ولا يقتصر التقديم على ملء نموذج التقديم مع صورة البطاقة الشخصية فقط، داعيا المواطنين إلى إظهار الجدية في التصالح، إذ يشترط في تلقى طلب التصالح تقديم وارفاق المستندات المطلوبة مع الطلب وذلك حتى تتمكن اللجان المختصة من سرعة الفحص والبت في الطلبات.

مستندات التصالح

ومن المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفة البناء تقديم ما يفيد صفة مقدم الطلب، وما يفيد سداد رسم الفحص وجدية التصالح، تقرير السلامة الإنشائية، نسختان من الرسوم المعمارية لمخالفة البناء، وموافقة التنسيق الحضاري في حالة مخالفات المباني ذات الطراز المعماري، وأيضا تقنين وضع أملاك الدولة في مخالفات البناء على أرض أملاك الدولة، وموافقة الطيران المدني على تجاوز قيود الارتفاع وغيرها من الاشتراطات المطلوبة.