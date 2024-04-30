مجلس جامعة أسيوط يوافق على تغيير اسم مستشفى الأورام الجامعي 2020

عقد مجلس جامعة أسيوط، اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي اليوم، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، ومستشاري رئيس الجامعة لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والبحثية، والخدمية.

ووافق مجلس الجامعة على تغيير اسم مستشفى الأورام الجامعي 2020 إلى مستشفى الأورام الجامعي الجديد بأسيوط، وكذلك تمت الموافقة على تعديل رسالة جامعة أسيوط والأهداف الاستراتيجية لكل غاية فى استراتيجية (2024-2029).

المنشاوي يؤكد جاهزية المستشفيات الجامعية

وجه الدكتور أحمد المنشاوي التهنئة للرئيس السيسي رئيس الجمهورية، الوزراء، والشعب المصري، وأسرة جامعة أسيوط، بمناسبة عيد تحرير سيناء، وعيد العمال، كما وجه المجلس التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والسلم والاستقرار، وأن يوفق قائدها لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وأن يحفظ شعبها الأصيل.

واستعرض مجلس جامعة أسيوط؛ توجيهات المجلس الأعلى للجامعات، وأهمها؛ التأكيد على استعداد الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، وسرعة إعلان جداول الامتحانات قبل موعدها بفترة كافية، والتأكيد على تفعيل دور التحالفات الإقليمية والاتفاقيات التي تم توقيعها مع المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية والصناعية، وتنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والإقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، ودعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، والتأكيد على دور الجامعات في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية بالتعاون مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتأكيد على جهود الجامعات في تنمية الوعي الطلابي، من خلال تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية، والرحلات الطلابية للمشروعات القومية الضخمة؛ ليتعرف الطلاب على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، والتوجيه باستمرار جهود الجامعات في ملف محو الأمية وتكثيف التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في هذا الملف المهم، للوصول إلى "مجتمع بلا أمية".

مجلس الجامعة يشيد بالظهور في 6 تخصصات علمية

وأكد الدكتور المنشاوي؛ على جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال المرضى والجرحى القادمين من قطاع غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة وكافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

كما أشاد مجلس الجامعة بإدراج جامعة أسيوط في 6 تخصصات علمية، ضمن أفضل جامعات العالم؛ بتصنيف QS العالمي لعام 2024 فى مجالات؛ العلوم الصيدلية، والزراعية، والمجال الطبي، والهندسة، والتكنولوجيا، والكيمياء والبيولوجي، وإدراج مجلة كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط على بنك المعرفة المصري، وإتاحتها للباحثين.

ووجه الدكتور المنشاوي التهنئة؛ لكلية التمريض؛ لتجديد اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتقدم المجلس بالتهنئة أيضا إلى كلية الزراعة لحصول برنامجي الإنتاج النباتي والأراضي والمياه على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

ووجه مجلس الجامعة التهنئة؛ للفريق الطلابي بكلية الحاسبات والمعلومات الفائز بالمركز الرابع على مستوى الوطن العربي وإفريقيا خلال مشاركة الجامعة -لأول مرة- في أكبر مسابقة عالمية للبرمجة لمنافسة أكثر من 2000 جامعة حول العالم من (111 ) دولة.

وأشاد مجلس جامعة أسيوط؛ بزيارة وفد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتعزيز التعاون في مجال التطوير المهني، واستقبال وفد رفيع المستوى من الكنائس؛ للتهنئة بعيد الفطر المبارك، واستضافة الجامعة لوفد طلابي من جامعة بياتيجورسك الروسية في إطار التعاون العلمي والثقافي مع الجامعات الروسية، واستقبال المدير العلمي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر بالجامعة الأمريكية ومدير قطاع التعلم والاستراتيجيات بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

وأقر المجلس؛ تعيين عدد من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين بمختلف كليات الجامعة، واعتماد اللوائح المنظمة للعملية التعليمية لكليات الجامعة.