لغز سمكة كبيرة جمعت أهالي كفر الدوار على ترعة المحمودية.. طلعت مفاجأة

في واقعة لا تحدث كثيرًا، تجمع أهالي مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، على ضفاف ترعة المحمودية بالقرب من الكوبري العلوي، لمشاهدة صياد يكافح ويعافر في مياه الترعة لإخراج «صيدٍ سمين»، واعتقدوا أنّها سمكة ضخمة علقت في شباك الصياد.

في دقائق عجّ الكوبري بالأهالي وتزاحموا على ضفاف ترعة المحمودية، متحمسين لخروج الصيد الثمين، بعدما انتشرت شائعة داخل البلدة بوجود سمكة ضخمة علقت في شباك أحد الصيادين.

تفاصيل الواقعة التي حدثت أمس، بدأت بانتشار شائعة عن وجود سمكة كبيرة داخل ترعة المحمودية، ويحاول أحد الصيادين إخراجها، وتجمع عدد كبير من الأهالي خلف الصياد، في أثناء قيامه بسحب الشبكة، ووقفوا منتظرين لحظة خروجها من الترعة.

الصياد يكتشف مفاجأة

نجح الصياد في سحب السنارة وأخرج الشيء الثقيل، لكن المفاجأة كانت في عدم وجود سمكة كبيرة، وإنّما السن شبك في «شكارة»، وسط حالة من الذهول والتعجب ارتسمت على وجه الأهالي، الذين خابت آمالهم بعد انتظار السمكة.

أحد الأهالي يروي تفاصيل ما شاهده

محمد صالح، أحد الأهالي كفر الدوار يروي لـ«الوطن» تفاصيل ما رآه قائلاً: «كنت راجع من الشغل الساعة 4 العصر، لقيت عدد كبير متجمعين حوالين الصياد وهو عمال يشد السنارة، ومشيت وماهتمش ولما روحت البيت اتفاجئت باللي حصل ده، والموقف كان مضحكا خصوصًا لما عرفت من الناس إنّها طلعت شكارة».

الواقعة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي

الواقعة التي حدثت بمحافظة البحيرة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح الجميع يتحدث عنها ويسرد تفاصيلها بطريقة كوميدية، حتى أن البعض بدأ بتصميم «الكوميكس» عنها.