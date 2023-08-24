حبس شاب أنهى حياة شقيقه خلال مشادة كلامية في كفر الدوار

قررت جهات التحقيق عرض شاب بالبحيرة على الطب الشرعي، لإجراء فحص مخدرات له، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شقيقه الأكبر في مشادة كلامية بمنزلهما في مدينة كفر الدوار بالبحيرة بسبب خلافات أسرية.

شاب يقتل شقيقه خلال مشادة كلامية

وذكرت التحريات أنّ المتهم طعن المجني عليه بسكين عدة طعنات أودت بحياته، حيث تم نقله إلى المستشفي العام بكفر الدوار وهو يحتضر لكنه توفى، فتم إبلاغ شرطة كفرالدوار بمديرية أمن البحيرة من المستشفي باستقباله جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن وتوفي عقب وصوله.

خلافات أسرية سبب الجريمة

وخلال التحقيقات أكد شقيق القتيل حدوث مشاجرة بين المتوفي وشقيقه الأصغر، لوجود خلافات أسرية قام على إثرها بالتعدي على شقيقه بالضرب من خلال استخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بطعنة سكين بسبب مشادة كلامية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العام التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.