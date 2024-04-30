رئيس وزراء بيلاروسيا يزور متحف الحضارة بالفسطاط ومنطقة أهرامات الجيزة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومنطقة أهرامات الجيزة، اليوم، رومان جولوفتشينكو رئيس وزراء بيلاروسيا والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمصر.

وخلال زيارته للمتحف القومي للحضارة المصرية، كان في استقباله الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب به والوفد المرافق وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي، كما حرص «غنيم» على تقديم هدية تذكارية من المتحف له.

جولة داخل المتحف

كما قام الدكتور سيد أبو الفضل المشرف على قاعات المتحف باصطحاب رئيس وزراء بيلاروسيا والوفد المرافق له في جولة داخل المتحف، شملت قاعات كل من العرض المركزي والمومياوات الملكية والنسيج المصري، وقدم لهم شرحًا وافياّ عن المتحف وتاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة على مر العصور.

وخلال الجولة، أعرب رئيس الوزراء البيلاروسي عن إعجابه بالمتحف، والذي يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة به والتي تكشف عن تطور الحياة المصرية والتراث المصري عبر العصور، وأسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات، كما حرص على تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف، أعرب خلالها عن امتنانه لحسن الاستقبال داخل المتحف وانبهاره بالحضارة المصرية العريقة.

رئيس الوزراء البيلاروسي يزور الأهرامات

وفي سياق متصل استقبلت منطقة أهرامات الجيزة اليوم كذلك رئيس الوزراء البيلاروسي وكان في استقباله أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم والذي اصطحبه في جولة بالمنطقة الأثرية، تضمنت الهرم الأكبر من الداخل، ومنطقة البانوراما وتمثال أبو الهول، قام خلالها بشرح تاريخ المنطقة الأثرية وطريقة نحت تمثال أبو الهول.

وأبدى رئيس الوزراء البيلاروسي اعجابه بالحضارة المصرية، حيث وجه العديد من التساؤلات عن طريقة بناء الهرم الأكبر وتاريخ الملك خوفو، كما حرص على التقاط الصور التذكارية بالمنطقة الأثرية تخليدا لهذه الزيارة.