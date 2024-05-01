جهود وزارة البيئة في سيناء.. تجديد 70 شمندورة بحرية لتأمين مراكب السياح

شهد القطاع البيئي في مصر تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، وتحديدًا في الفترة من 2014 وحتى 2024 تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في سبيل الارتقاء بالعمل البيئي والمناخي على الأصعدة كافة، وفي ظل إيمان القيادة السياسية بالقضايا البيئية، ودمجها في القطاعات التنموية للدولة المصرية.

تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات

وسعت وزارة البيئة جاهدة في سبيل الحفاظ على الموارد الطبيعية، وإرساء مبادئ الإدارة الرشيدة لتلك الموارد، إلى تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات، لخلق منتج متميز للسياحة البيئية بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقى للمستويات العالمية وتوفر خدمات للزوار بالمحميات.

وجرى تطوير البنية التحتية وخدمات الزوار في 13 محمية طبيعية، فضلًا عن إنشاء وتجديد 70 شمندورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين مراكب السياحة، كما جرى تطوير 16 ورشة فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان.

كما جرى تطوير منظومه إصدار تراخيص ممارسة الأنشطة للمشروعات داخل المحميات الطبيعية بما يساهم في الاسراع وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار تلك التصاريح.