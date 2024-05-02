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حظك اليوم برج الثور الخميس 2-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

انتـصار الغيطاني
02:25 ص | الخميس 02 مايو 2024
برج الثور

برج الثور

مولود برج الثور يتمتع شخصية قوية ويساعده إصراره الشديد على الوصول لكل ما يريد، ولا يحب أن يشعر باليأس أو بالإحباط، ويحب أن يكون متفائلًا، ويحرص دائمًا على تحقيق أهدافه. 

 توضح «الوطن» من خلال هذا التقرير، حظك اليوم برج الثور السبت الموافق 30 ديسمبر على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك، كالتالي:

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

يتواجد القمر اليوم في محور برجك يا مولود برج الثور، خاصة في منزل المال، وهو الأمر الذي يلزمك بضرورة اتخاذ الحذر وتجنب الإنفاق على الرفاهيات، كما يجب أن تحرص على تطوير مهارتك في العمل وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

قد يشعرك شريك حياتك اليوم، بالحب والاهتمام،ويحرص على إرضائك، لذا عليك أنّ تقدر تلك الجهود حتى تستقر حياتك الزوجية والعائلية، وفق حظك اليوم.

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بقلم انتـصار الغيطاني