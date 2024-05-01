بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي كتب: أسماء زايد 12:07 م | الأربعاء 01 مايو 2024 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدأ اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة العديد من الموضوعات واتخاذ القرارات المهمة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مدبولي: اتفقنا على تبادل الخبرات في التصنيع والزراعة مع بيلاروسيا مدبولي: العلاقات الوثيقة بين مصر وبيلاروسيا ستسهم في دعم التعاون الاقتصادي مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال مدبولي: انخفاض أسعار السلع نتيجة جهود الحكومة واستقرار سوق النقد الأجنبي مدبولي يشهد توقيع مشروعي إنتاج الكهرباء من الرياح غرب سوهاج بـ9 مليارات دولار اجتماع مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مدبولي الحكومة بقلم أسماء زايد