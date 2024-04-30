مدبولي: اتفقنا على تبادل الخبرات في التصنيع والزراعة مع بيلاروسيا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّه جرى الاتفاق على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التصنيع والزراعة وصناعة الدواء والبينة التحتية والصناعات التكنولوجية خاصة مجال معالجة المياه سواء مياه الصرف الصحي أو الصرف الصناعي، والتي لدى الجانب البيلاروسي خبرات واسعة في هذا الشأن.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي رومان جولوفتشينكو: «اتفقنا على ضرورة تنشيط دور الآليات المؤسسية القائمة بين البلدين لاسيما اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، ومجالات العمل المصرية البيلاروسية المشتركة في مجال الصناعة».

وتابع: «نتطلع إلى عقد الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين»، معربا عن اعتزازه بمستوى التعاون والتنسيق الدائم بين البلدين في كل المحافل الدولية وأيضا المنظمات الدولية.

وأعرب عن أمله في أن تكون الزيارة التاريخية خطوة في سبيل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.