رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الحكومة توافق على مشروع قرار لتطوير معالجة الصرف الصحي في الإسكندرية

كتب:

أسماء زايد
02:36 م | الأربعاء 01 مايو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاقية توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربي في الإسكندرية، المُمول من بنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويأتي التعديل في ضوء زيادة مبلغ المنحة بهدف الاستفادة منها في تقديم المُساعدة الفنية لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بتقييم محطة المُعالجة المُشار إليها، وتجديدها وتطويرها وتوسيعها؛ بما في ذلك تمويل تكاليف الخدمات المهنية المتخصصة لذلك.

اقرأ المزيد:

رئيس الوزراء: العلاقات المصرية البيلاروسية الوثيقة تمتد لجميع المجالات

رئيس الوزراء: مركز لوجيستي لتخزين وتجفيف الحبوب بالتعاون مع بيلاروسيا

رئيس الوزراء: نتطلع لدراسة سبل جديدة لتعميق التعاون التجاري مع البوسنة والهرسك

رئيس الوزراء: نسعى جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر خلال الفترة المقبلة

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي
بقلم أسماء زايد