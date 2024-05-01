بلينكن: لا يمكن لأمريكا دعم عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تشغيل الرصيف البحري قبالة سواحل غزة بعد أسبوع واحد، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف: «لا يمكن لأمريكا دعم عملية عسكرية في رفح الفلسطينية في ظل غياب خطة إنسانية، وموقف الولايات المتحدة من رفح الفلسطينية لم يتغير».

وأكد أنه اقترح على إسرائيل حلولا أخرى لتجنب الهجوم على رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا بشأن دخول المساعدات إلى غزة، لكن نظرا للحاجات المتزايدة لابد من الإسراع في إدخالها.