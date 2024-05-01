«متحدث فتح» يطالب بلينكن بإجبار نتنياهو على وقف اجتياح رفح الفلسطينية

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة «فتح»، يجب على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن يجبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقف أي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف المتحدث باسم حركة «فتح»، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما يهم رئيس الوزراء الإسرائيلي هو إرضاء اليمين المتطرف في إسرائيل من أجل الاستمرار في الحكم، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد هو وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم حركة فتح، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد تدمير قطاع غزة بشكل كامل.