«التضامن»: المتحدة للخدمات الإعلامية تضع قضية الإدمان في مقدمة اهتماماتها

أعلن الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات، بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2024، وتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة في مسلسلات رمضان 2024.

إشادة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

قال «عثمان»، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تضع قضية الإدمان في مقدمة اهتماماتها، مقدما الشكر لها، وللمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للشركة، لدعه المستمر لنشاط الصندوق.

وأضاف: «نعتمد في آليات العمل على تحليل المضمون والرصد نفسه»، مؤكدا أن تحليل المضمون يهتم برصد كل الخطوط الدرامية، ورصد أي مفاهيم مغلوطة داخل السياق الدرامي ودوافع التعاطي وأنماط وأشكال المخدرات، ومدى انعكاسها في الدراما، والترويج غير المباشر للتبغ.

وأكد أن المرصد تم اختياره من منظمة الصحة العالمية، باعتباره تجربة رائدة في علاج الإدمان، وتبنت أكثر من دولة فكرة الرصد.

وأشار إلى وجود 25 باحثا مدربا، ولجنة من العلماء، لتحليل كل مشاهد التعاطي والإدمان، مؤكدا أن 2017 كان فيه 13% في الدراما تدخين، وبالتعاون مع المتحدة خفضناها إلى نحو 2.4% مشاهد تدخين في هذا العام.

وأشار إلى أن مصر ستصل إلى أقل نسبة ممكنة لمشاهد التدخين، مؤكداً أن 32% من المدخنين كانوا في حالة تركيز.

وأكد أن الأعمال الخالية من التدخين مثل كامل العدد وهو خالي تماما من التدخين، والكبير أوي، وهناك رؤية لأن يستمر كامل العدد بدون مشاهد للتدخين.