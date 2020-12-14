كيف تحكم على شخص أنه مدمن للمخدرات؟.. صندوق مكافحة الادمان يجيب

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن هناك العديد الأعراض التي تظهر على الشخص متعاطي المخدرات، مشيرا إلى أنه يتم الحكم عليه من خلال عدة مؤشرات وضحها في التالى:

- عند التوقف عن التعاطي يشكو الشخص من بعض المتاعب الجسمية والنفسية، فيستخدم الشخص القليل من المادة ليقلل من هذه المتاعب.

- زيادة الجرعات، من خلال الانتقال التدريجى من القليل للكثير، للوصول للأثر المطلوب (عمل الدماغ).

- الرغبة أو الإحساس القهرى بضرورة التعاطى.

- الانتظام على التعاطى على الرغم من التبعات الضارة للتعاطى.

- الإهمال المتزايد لأى اهتمامات أو متع فى الحياة باستثناء المخدر.

أعراض الانسحاب الجسيمة

وأوضح صندوق مكافحة المخدرات، ردا على استفسار أحد المواطنين، على موقعه الرسمى، أن أعراض الانسحاب عبارة عن مجموعة الشكاوى والأعراض التى تظهر عند التوقف عن التعاطى، وقد تشمل أى جزء من أجزاء الجسم حسب نوع المادة وجرعة التعاطى ومدة التعاطى ومن هذه الأعراض:-

- الرجفة أو الارتعاش.

- القصور الذهنى: البلادة أو الغباء، نقص الانتباه: السرحان.

- التشنجات الصرعية وكثيراً ما نجد شخص يسقط أمامنا دون أن نعرف الحقيقة أنه يتعاطى.

- الهلاوس: السمعية، البصرية، الشمية.

- المشاكل الوجدانية: النشاط الزائد غير المفيد، الكآبة والاكتئاب.

9 أسباب لانتكاسة مريض الادمان

وحدد الصندوق أسباب الانتكاسة من خلال وجود خلل فيما ما يسمى بالمنظومة العلاجية ويمكن إيجازها فيما يلى:

1-عدم التزام المريض باتباع تعليمات الطبيب.

2-عدم تركيز المعالج على أمر ما فى العلاج.

3- تطبيق الأسرة لأمر ما بطريقة غير صحيحة على سبيل المثال "إعطاء المريض مصروفا زائدا".

4-أسباب عاطفية.

5-أسباب نفسية.

6-وجود وقت فراغ.

7-أصدقاء السوء، قد يقودون المتعافي إلى الرجوع للتعاطي مرة آخرى.

8- اللهفة على المخدر.

9- النظرة السلبية من قًبل المجتمع لمريض الإدمان.