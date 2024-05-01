مساعد وزير الخارجية الأسبق: الفيتو الأمريكي أعاق وقف إطلاق النار منذ بدء الحرب على غزة

قال الدكتور يوسف الشرقاوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش الحالية والمتتابعة وزياراته في القاهرة واجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة، تؤكد دوره وليس دور الأمم المتحدة كلها، فدوره إيجابي في العمل من أجل حل أزمة غزة.

محدودية دور الأمين العام للأمم المتحدة

أضاف الشرقاوي، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأمين العام للأمم المتحدة يبذل قصارى جهده لكن للأسف هناك محدودية لهذا الدور، خاصة أن الجهة المنوط بها حفظ الأمن والسلم الدوليين، هي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومنذ 1945 وحتى الآن الفيتو خاصة من جانب الولايات المتحدة لصالح إسرائيل هو من يعيق التوصل إلى وقف عاجل ودائم لإطلاق النار في الأراضي المحتلة.

وتابع: «لكن المشكلة، ثم ماذا بعد؟، نلاحظ أن هناك تغيرا في الموقف الدولي حتى الآن بشكل إيجابي خاصة في الدول الداعمة بشكل مطلق لإسرائيل مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، حيث حدث لهذه الدول تغير على مستويات مختلفة».