استشهاد أسرة مكونة من 5 أفراد جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في غزة كتب: هانى حسن 04:49 م | الأربعاء 01 مايو 2024 غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، باستشهاد أسرة مكونة من 5 أفراد جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: جيش الاحتلال الإسرائيلي: إعلان منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح الفلسطينية قريبا «القاهرة الإخبارية»: «الاحتلال الإسرائيلي» أعلن فشل المنظومة الأمريكية في اعتراض صواريخ إيران الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا بالضفة الغربية خلال 24 ساعة إصابات في قصف الاحتلال الإسرائلي منزلا برفح الفلسطينية عذاب جنود الاحتلال الإسرائيلي العائدين من غزة.. أزمات النطق والسمع والأكل استشهاد أسرة غزة القاهرة الإخبارية الاحتلال بقلم هانى حسن