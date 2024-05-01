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استشهاد أسرة مكونة من 5 أفراد جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في غزة

كتب:

هانى حسن
04:49 م | الأربعاء 01 مايو 2024
غزة

غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، باستشهاد أسرة مكونة من 5 أفراد جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في غزة.

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