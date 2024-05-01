رئيس كولومبيا يكشف عن موعد قطع العلاقات مع إسرائيل

أوضح الرئيس الكولومبي، جوستافو بيترو، الأربعاء، أنه سيعمل على قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بسبب تصرفاتها في قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب إلى أكثر من 6 أشهر.

نقد موجّه إلى إسرائيل

وجه الرئيس الكولومبي النقد إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مطالبا بالانضمام إلى دعوة جنوب إفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في محكمة العدل الدولية بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

طلب كولومبيا بالانضمام لقضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

يشار إلى أنه قبل شهر، أشارت محكمة العدل الدولية إلى أن كولومبيا طلبت من المحكمة السماح بأن تدخل طرفا في قضية جنوب إفريقيا المرفوعة أمام المحكمة ضد إسرائيل، ودعت كولومبيا في طلبها المحكمة إلى ضمان «سلامة الشعب الفلسطيني ووجوده».

وقال بيترو أمام حشد في العاصمة بوغوتا: «سنقطع غدا العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.. لوجود حكومة ورئيس يمارس الإبادة الجماعية».

استمرار الحرب

بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023 عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني التي سجلت أكثر من 34 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.