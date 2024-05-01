رئيس جامعة الأزهر يشهد انطلاق القافلة الرابعة إلى قطاع غزة

شهد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، انطلاق قافلة جامعة الأزهر الرابعة إلى قطاع غزة والتي يسيرها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بحضور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة.

القافلة تضم 1000 طن مساعدات متنوعة

وتضم القافلة نحو 30 شاحنة، تحتوي على ما يقرب من ألف طن مساعدات متنوعة، وذلك دعمًا لجهود الدولة المصريَّة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الداعمة للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الغاشم من الاحتلال الصهيوني منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم، ووفقًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

وخلال تفقده للقافلة وجه فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، الشكر والتقدير لكل من أسهم في إعداد وتجهيز هذه القافلة الرابعة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يجعل هذه الجهود المبذولة في ميزان الحسنات.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة؛ لجهوده المخلصة في تجهيز هذه القافلة والقوافل الثلاث التي سبقتها.

وأوضح الدكتور سلامة داود أنه بجانب إرسال هذه القوافل الإغاثية استقبلت مستشفيات جامعة الأزهر العديد من مصابي قطاع غزة ومرافقيهم، وقدمت لهم الخدمات الطبية اللازمة؛ دعمًا لهم، وانطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف العالمية.