أستاذ علوم سياسية: إيران استغلت أحداث غزة لإضفاء الشرعية على تصرفاتها

قال الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية، إنّ إيران استغلت أحداث غزة لإعطاء مشروعية لأعمالها، ما اتضح جليا في عمليات الحوثي وخطورتها على الملاحة الدولية، خلاف أنّ طهران استغلت الأزمة في الحشد الداخلي، من خلال جذب كل ما هو غاضب مما يحدث في غزة لصالح التعاطف مع النظام.

وأضافت «بكر»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «المشهد» المُذاع على شاشة «TEN»، أنّ هناك تعاطفا كبيرا من الشباب في الولايات المتحدة وأوروبا تجاه القضية الفلسطينة، وهذا الأمر جيد على المدى الطويل.

وشددت أستاذ العلوم السياسية، على ضرورة التعامل بشكل جيد مع الشباب العربي كي لا يتم استغلالهم من قبل التنظيمات الإرهابية، خاصة مع حالة الغضب الموجودة بسبب الحرب على قطاع غزة.