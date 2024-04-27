«خارجية الأردن»: بلدنا ليس ساحة للصراع والتوترات بين إيران وإسرائيل

قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، «لن نقبل أن يكون بلدنا ساحة للصراع والتوترات بين إيران وإسرائيل»، مؤكدا أن تغير كل المواقف الدولية تجاه العدوان على غزة والجميع يدرك الآن أنها حرب عبثية.

وأضاف وزير خارجية الأردن، أن إسرائيل تشن حربا انتقامية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدا أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم دون حلول واضحة المعالم، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.