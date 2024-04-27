رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«خارجية الأردن»: بلدنا ليس ساحة للصراع والتوترات بين إيران وإسرائيل

كتب:

نرمين عفيفي
12:09 م | السبت 27 أبريل 2024
وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي

وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي

قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، «لن نقبل أن يكون بلدنا ساحة للصراع والتوترات بين إيران وإسرائيل»، مؤكدا أن تغير كل المواقف الدولية تجاه العدوان على غزة والجميع يدرك الآن أنها حرب عبثية.

وأضاف وزير خارجية الأردن، أن إسرائيل تشن حربا انتقامية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدا أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم دون حلول واضحة المعالم، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

اقرأ المزيد:

لماذا دعم نواب الكونجرس إسرائيل رغم حادث طاقم المطبخ العالمي؟.. إيران كلمة السر

وزير الدفاع الأمريكي: على إيران مراجعة فعالية أنظمة أسلحتها

حدث ليلا.. مظاهرات تجتاح أوروبا دعما لغزة ومحاكمة دولية تنتظر إسرائيل

 أستاذ قانون: هدم إسرائيل لآثار غزة جريمة حرب وانتهاك للمواثيق الدولية
بقلم نرمين عفيفي