مشروع لإنتاج خبز أبيض صحي في بريطانيا.. «مخلوط بالفاصوليا والبسلة»

في مشروع ضخم بتمويل من الحكومة البريطانية، يحاول العلماء حاليًا إنشاء نسخة أكثر صحة من الدقيق الأبيض، الذي يكون صحيًا أكثر من الرغيف التقليدي.

لسنوات عدة انتشرت ثقافة أن الخبز الأبيض لا يحتوي نهائيًا على أي عنصر من العناصر الغذائية، لكن سيخلط العلماء الخبازون البسلة والفاصوليا والحبوب المختلفة مع الخبز، كما سيتم إزالة جرثومة النخالة والقمح من الدقيق الأبيض، ويأمل الخبراء في الحصول في النهائية على خبزًا غني بالعناصر الغذائية مع طعم لذيذ.

خبز أبيض صحي

يأتي الحديث عن صناعة خبز أبيض بالكامل جديد غني بالعناصر الغذائية، بعد أن فشلت المحاولات السابقة في القيام بذلك وإرضاء أذواق العملاء، وأجرت جامعة أبيريستويث ذلك البحث بعد إصرار الخبراء الشهر الماضي، فقالت الكتورة كاثرين هوارث إحدى قادة المشروع «بأنهم يقومون بتحليل التركيب الكيميائي للدقيق الأبيض حاليًا، وأنه يجب تعزيز جميع أنواع الدقيق الأبيض والبني بالكالسيوم والحديد والثيامين (فيتامين ب1) والنياسين (فيتامين ب3)، ولكن التفاصيل الغذائية الدقيقة يمكن أن تختلف فيما بينها».

وأوضحت «هوارث» أن «صنع الرغيف الجديد سيكون بمثابة عملية توازن دقيقة للحفاظ على طعم وملمس الخبز الأبيض مع إعطائه قيمة غذائية عالية، وسيتضمن ذلك إضافة كميات صغيرة من جنين القمح وجزء من النخالة التي يتم استخراجها في عملية الطحن، كما سيضيف الباحثون أيضًا حبوبًا أخرى أكثر ثراءً بالفيتامينات والمعادن والألياف مثل الكينوا والتيف والذرة الرفيعة والدخن».

الرغيف الأبيض الجديد

وأشارت إلى أن الرغيف الأبيض الجديد سيكون في مراحله الأولى من البحث، مختلفًا عن أي خبز آخر في السوق بما في ذلك رغيف 50/50، الذي يستخدم 50% من دقيق الحبوب الكاملة بدون قطع صغيرة، وبدلاً من ذلك، سيكون رغيفًا أبيض بالكامل، ولكن مع إضافة العناصر الغذائية فقط، وذلك كما ذكرت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية.

ووفقًا للدكتور جونتر كونلي عالم الأغذية المعترف به في الصناعة في جامعة ريدينج، فإنّ «تناول الخبز المصنوع من القمح الكامل طريقة سهلة لزيادة كمية الألياف التي نتناولها، والمشكلة الرئيسية في الخبز الأبيض هي أنه غالبًا ما يحتوي على القليل جدًا من الألياف أو الحبوب الكاملة، ولكن هناك أنواع خبز مصممة لتكون غنية بالألياف، أو تحتوي على المزيد من الحبوب الكاملة، ولكن ليس جميعها كذلك».