«البنتاجون»: أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة ضمان تدفق المساعدات إلى غزة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إنّ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أكد لنظيره الإسرائيلي يواف جالانت، ضرورة ضمان سلامة المدنيين وعمال الإغاثة في قطاع غزة، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وشدد «البنتاجون»، على أن وزير الدفاع الأمريكي تناول مع نظيره الإسرائيلي، المفاوضات حول صفقة تبادل المحتجزين، ومسألة اجتياح رفح الفلسطينية.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الإسرائيلي، خلال اتصال هاتفي، ضرورة ضمان تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.