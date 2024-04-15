البنتاجون: إيران هاجمت إسرائيل بأكثر من 110 صواريخ باليستية و150 مسيرة

أكد البنتاجون أنّ الطائرات الأمريكية المقاتلة أسقطت أكثر من 82 مسيرة إيرانية خلال الهجوم على إسرائيل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف البنتاجون: «إيران لم تطلعنا على أي معلومات بخصوص هجومها على إسرائيل».

وأوضح البنتاجون أن إيران هاجمت إسرائيل بأكثر من 110 صواريخ باليستية متوسطة و30 صاروخ كروز وأكثر من 150 مسيرة.

ولفت البنتاجون إلى أن واشنطن لا تسعى للتصعيد، ولكن لا مفر من اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظ أمن إسرائيل.