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«الوزراء»: إصدار 202 قرار بالعلاج على نفقة الدولة في أبريل الماضي

كتب:

أسماء زايد
09:51 ص | الخميس 02 مايو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، على مدار شهر أبريل من عام 2024، وذلك عبر تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وخلال التقرير، أشار المستشار الطبي إلى أن جهود اللجنة الطبية العليا خلال شهر أبريل المنقضي، تضمنت الاستجابة لعدد 985 حالة جرى رصدها عن طريق تطبيق «واتس آب»، ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة.

وأوضح المستشار الطبي أن تفاعل اللجنة مع تلك الحالات تضمن إصدار 202 قرار بالعلاج على نفقة الدولة من جانب رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن توفير الإجراءات الطبية لـ 121 حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف، إلى جانب إصدار 23 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافُق النصفي.

وأضاف رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أنه جرى خلال شهر أبريل، إصدار 25 قرارًا من رئيس مجلس الوزراء، خاصة بالحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الأدوية لعدد 90 استغاثة، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 24 حالة.

واستعرض التقرير جهود اللجنة فيما يخص القوافل الطبية بالمحافظات، على مدار شهر أبريل، حيث أوضح الدكتور حسام المصري، أنه تم إجراء الكشف على 4190 مواطنا ضمن قوافل اللجنة بمحافظة الإسكندرية، وتقديم 655 نظارة طبية بالتعاون، والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء.

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