لمرضى السكري.. تعليمات مهمة من اللجنة الطبية العليا حول نظام العلاج في رمضان

أكد الدكتور محمد جميل، استشاري الباطنة باللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، أن تنظيم أدوية السكر لا بد أن يكون تحت إشراف طبي، إذ تتنوع أدوية السكر ما بين المخفضات والمنظمات للسكر، وأخرى تحافظ عليه في مستواه الطبيعي.

كيفية الحفاظ على مستوى السكر

وخلال فيديو جرى بثه على الصفحة الرسمية للجنة الطبية العليا والاستغاثات على فيس بوك، قال استشاري الباطنة إن مخفضات السكر سواء كانت الأنسولين أو الأقراص تستطيع تقليل الجرعات ليس أقل من 30% من جرعات الأيام العادية، للحفاظ على مستوى االسكر طول اليوم ولا ينخفض.

متى يقاس مستوى السكر؟

ونصح استشاري الباطنة مرضى السكر بمراجعة ومتابعة قياسات السكر في نهار رمضان، وتحليل السكر بجهاز الوخز، مرة الساعة العاشرة صباحا، ومرة أخرى بعد العصر وحتى المغرب، للاطمئنان على مستوى السكر، ومرة ثالثة بعد الإفطار بساعتين، لمراقبة السكر على مدار اليوم بطريقة جيدة.