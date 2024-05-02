وزير العمل: إطلاق منصة لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة خلال فترة وجيزة

أكد حسن شحاته، وزير العمل، أنه جرى إطلاق المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة خلال فترة وجيزة، إذ بدأت التشغيل الفعلي في العديد من المحافظات، لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات، وضمان دقتها.

تنظيم 6000 ندوة توعوية في مواقع العمل

وأضاف، في كلمته خلال احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي من مجمع هايير الصناعي في العاشر من رمضان، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «منذ بداية ينارير 2023 حتى الآن، بلغ عدد ندوات التوعية التي جرى تقديمها للتعريف بالحقوق والواجبات والخدمات العمالية والسلامة والصحة النفسية والمهنية أكثر من 6000 ندوة في مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات».

وعن مستوى الحماية والرعاية للعاملين ومساندة المنشآت المتعثرة، تابع: «صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق خلال 1 مايو 2023 حتى الآن حوالي 29.8 مليون، وذلك في إطار الدور القومي للصندوق بالوفاء بأجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض الأزمات والتحديات، وتتعثر في الوفاء بأجورهم، لحين استعادة استقرارها».