وزير العمل: ننفذ سياسية الحصر والتدريب وتوفير وظائف لائقة لذوي الهمم

قال حسن شحاتة وزير العمل، إنَّ وزارة العمل بمديرياتها تستمر في تنفيذ سياسية الحصر والتدريب والتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وأضاف وزير العمل في كلمته خلال احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي من مجمع هايير الصناعي في العاشر من رمضان، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «أطلقت وزارة العمل مشروع مهني 2030 بهدف الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى العالمي لتطوير منظومة التدريب المهني، وذلك بما يلبي الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي والخارج من خلال استيعاب كل مراكز التدريب الخاصة ومنحها تراخيص مزاولة عمليات التدريب وفقًا لأحكام قانون العمل، فضلا عن اعتماد برامجها التدريبية والمدربين وشهادات اجتياز التدريب وفقا للمعايير والقياسات الدولية المعترف بها بهدف الوصول إلى مليون متدرب معتمد سنويا».