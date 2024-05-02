مدير مشروعات بـ«ابدأ»: التكلفة الاستثمارية لأولى مراحل المبادرة 62 مليار جنيه

قال المهندس محمود شكري، مدير مشروعات في المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، إنّ العمل استمر على مدار العامين الماضيين على 84 فرصة صناعية، وجرى تحويل 23 منها إلى شراكات قائمة، بينها ما بدأ الإنتاج به وأخرى تحت الإنشاء.

وأضاف شكري، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «مرحلة ابدأ الثانية تضم 24 فرصة صناعية، فضلا عن وجود 37 فرصة صناعية في مراحل مستقبلية»، لافتا إلى أنّ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى نحو 62 مليار جنيه، وهذا الرقم يمثل نحو 28% من حجم الاستثمارات التي تم ضخها في القطاع الصناعي بآخر 3 سنوات.

وأوضح أنّ «ابدأ» تمول مشروعاتها عن طريق 3 طرق رئيسية، هي: «ابدأ ورجال الأعمال بنسبة 49%، واستثمارات أجنبية مباشرة بنسبة 5%، إضافة إلى 46% تمويل مؤسسات دولية».

وتابع: «ابدأ تعاملت مع العديد من التحديات كعدم مجابهة آليات السوق، والأفكار غير المكتملة، وأيضا تحديات في إدارة المؤسسات الصناعية والتحدي الأكبر دائما يتمثل في التمويل».