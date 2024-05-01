عضو «مبادرة ابدأ»: تلقينا أكثر من 2000 طلب للدعم

قالت المهندسة ميار مكرم، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، إن المبادرة يجرى تنفيذها على الأرض، بعد تكليف رسمى من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى شهر أكتوبر من عام 2022، وأكدت عضو مبادرة «ابدأ»، فى حوار مع «الوطن»، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة تهدف إلى توطين الصناعات الحديثة، وتوفير فرص عمل للشباب، كما تسهم فى الوقوف بجوار المصانع المتعثرة، لمساعدتها على استكمال مهام إنشائها، وتطوير المنتج الصناعى، بما يسهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى.. وإلى نص الحوار:

فى البداية، لماذا تم إطلاق مبادرة «ابدأ» وما هو الهدف منها؟

- تُعد مبادرة «ابدأ» إحدى المبادرات الرئاسية ذات المهام الواضحة والمحددة، والتى انطلقت بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لربط مبادرة «حياة كريمة» بمشروع متكامل يخدم الصناعة المصرية، ويعمل على تنمية قدرات العنصر البشرى فى مصر.

كما تعمل المبادرة على توطين الصناعات الحديثة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتعمل المبادرة بشكل أساسى على دعم أصحاب المصانع، خاصةً المصانع المتعثرة، وذلك من خلال تسجيل بيانات المشكلة على الموقع الرسمى للمبادرة (ebda.com.eg)، فيقوم أعضاء المبادرة بالتواصل مع صاحب المصنع فى أقرب وقت لمتابعة الأمر والبدء فى حل المشكلة، بالتعاون مع الجهات المعنية.

كيف تسهم المبادرة فى دعم الصناعات الوطنية وتعميق وتوطين المنتجات التى كان يتم استيرادها فى السابق؟

- تعطى المبادرة أولوية فى الدعم لتوطين وتعميق الصناعة المحلية، لزيادة نسب المكون المحلى فى المنتجات، من أجل تحقيق أهم أهدافها، وهو تقليل الفجوة الاستيرادية، كما تعمل المبادرة على نقل وتطوير الصناعات الحديثة والكبرى والصغيرة ومتناهية الصغر.

ما الآلية التى تعتمدها المبادرة فى تسهيل عمل الصناع، حال كان المصنع جديداً أو متعثراً؟

- يعمل محور دعم الصناعة، ضمن المبادرة، على تذليل الصعوبات والعقبات التى تواجه أصحاب المصانع، بما فيها المتوقفة، ومساعدتها على استكمال إجراءات عملها للعودة للإنتاج مرة أخرى، ويتم هذا عبر تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة، بالتعاون مع مختلف الجهات، كهيئة تنمية الصناعية، ومجلس الوزراء، وجهاز تنمية المشروعات.

كما تستقبل المبادرة الطلبات والشكاوى من خلال موقعها الرسمى على الإنترنت، وتتعامل مع المشكلة فى فترة زمنية وجيزة، ويتم التواصل مع صاحب المشكلة من خلال فريق دعم الصناعة، لرصد المشكلات الخاصة بهم، والتواصل مع الجهات المعنية، لتسهيل الحصول على التراخيص أو تقنين الأوضاع، ويجب القول هنا إن المبادرة لا تدعم المصانع المتوقفة وحدها، لكنها ستساعد المستثمر الراغب فى التوسع وزيادة الإنتاج، حيث تقوم المبادرة بتوجيهه، وتساعده فى تسهيل الإجراءات، بدايةً من الحصول على قطعة الأرض، حتى إنشاء المصنع وبدء العمل، وما يتبع ذلك من تذليل كافة الصعوبات الأخرى.

كم عدد المصانع التى شاركت المبادرة فى إعادتها للعمل مرة أخرى بعدما تعرضت لكبوات خلال الفترة السابقة؟

- ترصد المبادرة المشكلات الخاصة بالصناع والمستثمرين عبر قنواتها الرسمية بشكل دورى، ويتم تصنيف المشكلات، والتواصل مع أصحابها من خلال أعضاء المبادرة، وفى هذا الصدد، فقد تم تلقى أكثر من 2000 طلب للدعم من مصانع قائمة، وتم مساعدة العديد منها، بمساعدات متنوعة، بين المصانع المتعثرة بمشكلات التراخيص، أو تقديم التسهيلات الخاصة بإجراءات فتح المصنع الجديد، ويجرى العمل لحل أكبر قدر من المشكلات.