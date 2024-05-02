عضو بـ«النواب»: الرئيس السيسي حريص على دعم وتشجيع العمال

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على دعم العامل المصري وتشجيع العمالة، إيمانًا منه بدروهم في تحقيق التنمية الشاملة في الجمهورية.

وأضاف «هندي»، في بيان له، أنّ الدولة المصرية عملت على مدار السنوات الأخيرة السنوات على خفض معدلات البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، حيث بدأت معدلات البطالة في الانخفاض تدريجيا منذ عام 2014، مشيرا إلى أنّ أحد أهم أسباب خفض معدلات البطالة، المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية.

دعم العامل المصرى

وأكد عضو مجلس النواب، أنّ الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وعودة حركة السياحة أحد أهم أسباب خفض معدلات البطالة، إضافة لزيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وارتفاع عدد المشروعات القومية مما ساهم في تنشيط عجلة النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة.

عيد العمال

وأشار النائب عمرو هندى، إلى أنّ الدولة أولت من خلال وزارة العمل اهتماما بالغا بملف رعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ومتابعة تشغيلهم وخاصة: عمال المقاولات، والزراعة الموسميين، والمناجم والمحاجر وعمال البحر، واليوم رئيس الجمهورية يؤكد أهمية العمالة في الجمهورية الجديدة.