عضو بـ«الشيوخ»: الرئيس السيسي حريص على إعطاء العمالة غير المنتظمة حقوقهم

أشاد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة مخصصات صندوق إعانات الطوارئ للعمال، قائلا: «الرئيس حريص على مصلحة العامل المصري، ودعم العمالة المصرية بشكل غير مسبوق».

الرئيس السيسي حريص على حقوق العمال

وأوضح البدري أن الرئيس السيسي أكد في كل مناسبة على دور العامل المصري في دعم جهود ورؤية الدولة، للوصول للجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 و2050، والتنمية الشاملة في مختلف محافظات الجمهورية، والمشروعات القومية التي نفذتها الدولة، ودورها في توفير آلاف فرص العمل، ودعم العمالة غير المنتظمة بشكل عام.

وأشار البدري إلى أن الرئيس أكد أهمية العمل، وحرصه على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف، لبحث السبل معالجة التحديات التي تعوق إنشاء بيئة عمل سليمة، وهذا بدوره يساهم يعكس اهتمام القيادة السياسية بالعمل قيمة العامل فى الجمهورية الجديدة، وأن العامل كان وسيظل هو كلمة السر فى التنمية الشاملة المراقبة.

وأكد البدري أن العامل المصري في مختلف المجالات، ترك بصمة واضحة وصريحة في قطاعه، قائلا: «لا ننسى الأطقم الطبية، والصناع والحرفيين، والعمالة غير المنتظمة التي تشكل عددا كبير من سوق العمالة المصرية، وأهمية التدريب والتأهيل لسوق العمل».